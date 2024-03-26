Звезда вселенной Марвел Скарлетт Йоханссон отправится к динозаврам в "Мир Юрского периода 4"

Скарлетт Йоханссон станет новой звездой "Мира Юрского периода 4", который выйдет в прокат летом 2025

Американская актриса Скарлетт Йоханссон ведет переговоры об участии в фильме "Мир юрского периода", выход которого запланирован на 2 июля 2025 года, сообщает Hollywood Reporter.

RU Пропустить парк юрского периода 4 трейлер со скарлетт йоханссон 9+ Фото профиля 2:39 / 4:09 "Мир Юрского периода 4: Новая Эра": Возвращение легенды и (возможно) лучшая часть после первой

Для Йоханссон это первый проект в формате франшизы после съемок в "Людях Икс" и "Мстителях" студии Marvel. Теперь официально подтверждено, что актрисе предстоит встреча с динозаврами на съемочной площадке "Мира Юрского периода 4"

Звезда "Мстителей" успевает принимать участие и в других проектах: получила две номинации на "Оскар" за "Брачную историю" и "Кролика Джоджо", озвучивает персонажа анимационного фильма "Трансформеры-1" и снимается в картине "Магазинчик ужасов".

Новый Мир Юрского периода — последний фильм 30-летней франшизы, начавшейся с "Парка юрского периода" Стивена Спилберга в 1993 году. Постановкой занимается Гарет Эдвардс, автор сценария — Дэвид Кепп, также известный как автор первого эпизода франшизы. Ранее были сняты следующие продолжения: "Затерянный мир" и "Парк юрского периода III".