Федерико Альварес сообщил, что вдохновился идеей Джеймса Кэмерона на создание нового фильма

Режиссёр фильма "Чужой: Ромул" объяснил, почему молодые люди являются главными героями картины

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Федерико Альварес, режиссёр предстоящего фильма "Чужой: Ромул", объяснил своё решение сделать молодых людей главными героями картины. Его слова приводит издание "The Hollywood Reporter".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что вдохновился моментом из режиссёрской версии проекта "Чужие" Джеймса Кэмерона. В ней была сцена, когда группа детей каталась на велосипедах по станции терраформирования.

"И я подумал: "Интересно, а каково было бы этим детям расти в колонии, которой ещё нужно лет 50 для завершения процессов изменения атмосферы", — сказал Федерико Альварес.

Режиссёр также добавил, что тогда пообещал себе когда-нибудь рассказать зрителю историю о судьбах подросших детей. Если, конечно, он решит снимать фильм.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что известно о будущей картине "Чужой: Ромул".