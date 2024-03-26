Федерико Альварес, режиссёр предстоящего фильма "Чужой: Ромул", объяснил своё решение сделать молодых людей главными героями картины. Его слова приводит издание "The Hollywood Reporter".
Он сообщил, что вдохновился моментом из режиссёрской версии проекта "Чужие" Джеймса Кэмерона. В ней была сцена, когда группа детей каталась на велосипедах по станции терраформирования.
"И я подумал: "Интересно, а каково было бы этим детям расти в колонии, которой ещё нужно лет 50 для завершения процессов изменения атмосферы", — сказал Федерико Альварес.
Режиссёр также добавил, что тогда пообещал себе когда-нибудь рассказать зрителю историю о судьбах подросших детей. Если, конечно, он решит снимать фильм.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что известно о будущей картине "Чужой: Ромул".
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.