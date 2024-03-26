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Федерико Альварес сообщил, что вдохновился идеей Джеймса Кэмерона на создание нового фильма

Режиссёр фильма "Чужой: Ромул" объяснил, почему молодые люди являются главными героями картины

0:50
Кино

Федерико Альварес, режиссёр предстоящего фильма "Чужой: Ромул", объяснил своё решение сделать молодых людей главными героями картины. Его слова приводит издание "The Hollywood Reporter".

Режиссёр фильма "Чужой: Ромул" объяснил, почему молодые люди являются главными героями картины
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что вдохновился моментом из режиссёрской версии проекта "Чужие" Джеймса Кэмерона. В ней была сцена, когда группа детей каталась на велосипедах по станции терраформирования.

"И я подумал: "Интересно, а каково было бы этим детям расти в колонии, которой ещё нужно лет 50 для завершения процессов изменения атмосферы", — сказал Федерико Альварес.

Режиссёр также добавил, что тогда пообещал себе когда-нибудь рассказать зрителю историю о судьбах подросших детей. Если, конечно, он решит снимать фильм.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что известно о будущей картине "Чужой: Ромул".

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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