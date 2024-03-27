Грустное и трогательное фэнтези о том, как дерево помогло мальчику справиться с горем и познать истину

Иногда кино становится настоящим лекарством для людей, переживающих душевную боль, особенно если герой проходит тем же путём, что и зритель, а в конце находит спасение. Для людей, утративших кого-то близкого, прекрасно подойдёт фэнтези "Голос монстра".
Герой фильма — мальчик, детство которого можно назвать безрадостным: у него нет друзей, одноклассники постоянно над ним насмехаются, да ещё и отец бросил его с тяжелобольной матерью. Мальчику постоянно снится один и тот же сон, и однажды этот сон становится реальностью.
Старое тисовое дерево превращается в монстра и рассказывает юному герою три истории о добре и зле, благодаря которым мальчику откроются многие вещи, о которых он раньше не знал.
Трогательная сказочная атмосфера фильма сочетается с духом суровой реальности. Магия фэнтези идёт рука об руку с ощущением жизни без прикрас. Герой меняется, взрослеет и в конце концов обретает свободу от всей боли, которую когда-то испытывал.
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