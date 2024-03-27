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Секретные техники, помогающие артистам плакать так, будто у них на самом деле случилось горе

Как артисты заставляют самих себя плакать, чтобы потом плакали зрители

2:04
Кино

Заплакать по заказу — одна из самых сложных задач, какие могут быть, но только не для актёров. Редкий фильм, особенно если это мелодрама, обходится без слёз. Хоть один герой, а чаще героиня, будет плакать в кадре. Для того чтобы актёры легко плакали и не тратили часы на то, чтобы выжать из своих глаз хоть одну слезинку, существуют определённые техники.

Как артисты заставляют самих себя плакать, чтобы потом плакали зрители
Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Техники, связанные с физиологией, — самые простые, но в то же время самые эффективные. Существуют специальные карандаши для глаз и распылители с кристаллами ментола, которые раздражают глаза и вызывают слёзы. При таком способе актёру остаётся только отыграть мимикой. Также некоторые актёры используют лук или нашатырь. По словам коллег-артистов, первым способом пользовался Юрий Богатырёв, вторым — Константин Райкин.

Более сложные техники связаны уже непосредственно с актёрским мастерством. Система Константина Станиславского основана на том, что актёр должен полностью вжиться в свою роль, а значит, по-настоящему чувствовать эмоции своего героя.

Некоторым артистам помогают воспоминания о грустных эпизодах из собственной жизни. Таким способом пользовался герой Пьера Ришара из фильма "Папаши". В одном из эпизодов комедии ему нужно было срочно расплакаться, но, несмотря на свою природную меланхолию, у него это никак не получалось, и тогда герой попытался вспомнить похороны отца, но даже это не помогло: его постоянно разбирал смех.

Некоторые режиссёры прибегают к суровым методам, чтобы заставить актёра плакать. Например, Стэнли Кубрик во время съёмок "Сияния" постоянно критиковал Шелли Дюваль и велел другим артистам не разговаривать с ней. В итоге вся съёмочная команда объявила актрисе коллективный бойкот. Кубрик добился желаемого: Дюваль по-настоящему расплакалась, но такой жестокий способ весьма сомнителен. Кубрик мог бы не мучить Дюваль, ведь профессиональная актриса должна уметь плакать без издевательств со стороны режиссёра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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