3 фантастических фильма, в которых неудачный сценарий испортил хорошую задумку

3 фантастических фильма с отличной задумкой, но слабым сценарием

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Иногда хорошей задумки недостаточно, чтобы фильм смотрелся с интересом и удовольствием. Для того чтобы этого достичь, очень важна работа со сценарием. Ниже представлены фильмы, в которых сценарий оказался слишком слабым и погубил идею.

Фото: unsplash.com by farin sadiq is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Время (2011)

История о мире будущего, где главная валюта — не доллар и не евро, а время, а разница между богатыми и бедными влияет на то, сколько будет жить тот или иной человек, могла бы воплотиться в отличном фильме, но в результате самое большее, что получилось на экране, — это банальные погони и приключения.

Хэнкок (2008)

Пьющий супергерой, разрушающий всё вокруг себя из-за своего пагубного пристрастия, — весьма оригинальный персонаж. Всё говорило о том, что фильм мог бы получиться шикарным, но в результате сюжет скатился к банальной романтической истории и оказался слишком скучным и бесцветным.

Остров (2005)

Поначалу фильм смотрится неплохо, чего и следует ожидать от сюжета о людях, живущих в изолированном от всего мира городе и узнающих жуткую правду о том, что они клоны, которых создали, чтобы использовать их органы, но финал фильма получился гораздо более слабым, чем первая его половина.