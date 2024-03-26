У этих актёров на свет появились малыши, когда им было за 70

Актёры, у которых родились дети после 70 лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Обычно родителями становятся в достаточно молодом возрасте. Однако бывает так, что дети появляются на свет и когда людям за 70 лет. Pravda.Ru собрала истории троих актёров, которые познали счастье отцовства в солидном возрасте.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Аль Пачино

В июне 2023 года стало известно, что у 83-летнего Аль Пачино и его 29-летней девушки Нур Альфаллах родился сын. Это была неожиданность для пары: актёр думал, что уже не может иметь детей. Однако, когда они узнали о ребёнке, то были приятно удивлены и счастливы. Любящие родители решили назвать сына Романом.

СМИ также отмечали, что Нур Альфаллах до Аль Пачино встречалась с другими людьми в возрасте: Миком Джаггером и Николасом Берггрюеном.

Роберт Де Ниро

В мае 2023 года голивудский актёр объявил, что у него родилась дочь по имени Джиа. На тот момент ему было уже 79 лет! Девочка для актёра являлась седьмым ребёнком.

Роберт Де Ниро познакомился с Тиффани Чен, которая подарила ему малыша, в 2015 году во время съёмок фильма "Стажёр", а спустя шесть лет общественность узнала об их романе.

Ричард Гир

У Ричарда Гира и его жены Алехандры Сильвы в 2020 году родился сын Джеймс. Причём это был уже не первый ребёнок семейной пары. Годом ранее появился на свет и сын Александр.

На момент рождения второго малыша Ричарда Гира и Алехандры Сильвы, актёру было уже ничуть не меньше 70 лет.