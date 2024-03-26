Не только "Секс в большом городе": 3 забытые роли Сары Джессики Паркер

3 забытые роли Сары Джессики Паркер. В мюзикле, романтической комедии и детективе

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Сара Джессика Паркер в первую очередь ассоциируется с повелительницей высоких каблуков Кэрри Брэдшоу, но и до "Секса в большом городе" у актрисы были не менее яркие роли.

Фото: flickr.com by Rubenstein is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Свободные" (1984)

Эта лента — мюзикл о молодости и бунте, который прекрасно вписался в эпоху 80-х. Одна из самых ярких сцен — на выпускном радостные парни и девушки утонули в блёстках. Конечно, никто не мог запретить молодёжи веселиться, даже преподобный отец, который был категорически против того, чтобы его паства слушала рок-н-ролл. Сара Джессика Паркер сыграла в этом фильме подругу главной героини.

"Медовый месяц в Лас-Вегасе" (1992)

В этой романтической комедии героиня Сары Джессики Паркер — учительница, а также невеста заядлого картёжника, который проиграл её же накануне свадьбы. Теперь девушке предстоит провести выходные в компании местного воротилы, который намерен на ней жениться, но она сама никак не может решить, за кого хочет выйти замуж. Фильм легко смотрится и радует приятным антуражем, а Николас Кейдж в костюме Элвиса Пресли и юная Сара Джессика Паркер выше всяких похвал.

"На расстоянии удара" (1993)

Герой Брюса Уиллиса в этом детективе играет полицейского, которого отстраняют от должности, и он попадает в речную охрану, где занимается выполнением мелких задач: бороздит водные просторы в поисках подвыпивших хулиганов, но всё меняется, когда у него появляется напарница в исполнении Сары Джессики Паркер. Вместе с ней он начинает расследовать загадочное дело об убийстве, в котором замешаны полицейские. Конечно, в итоге не обходится без любви между главными героями.