Летом 2025 года на экраны выйдет продолжение "Голого пистолета" с Лиамом Нисоном в главной роли

Лиам Нисон рассказал о планах студии Paramount перезапустить "Голый пистолет"

Британский актер Лиам Нисон в новом интервью выразил надежду на успешный перезапуск культового комедийного фильма "Голый пистолет".

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"Думаю, очевидно, что наш фильм должен быть смешным. Но он при этом должен иметь и хорошую историю, возможно, простую, но это не должен быть набор смешных сцен без всякого смысла. Я очень рад, что сыграю Фрэнка Дребина. Для меня это честь", — рассказал актёр в интервью.

В этом процессе, по словам актёра, главное — наличие качественного сценария, обогащённого не только юмором, но и интересной историей. Напомним, в оригинальной версии роль самоуверенного седовласого детектива играл уморительный Лесли Нильсен.

Студия Paramount объявила, что комедия выйдет в прокат 18 июля 2025 года. Главным режиссёром фильма станет Акива Шаффер, а любовную линию воплотит на экране Сандра Хюллер.