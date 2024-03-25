Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД РФ выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве
Важные нюансы выращивания рассады ранней капусты
Как поддержать себя во время стресса: нутрициолог - о том, какие продукты добавить, а какие убрать из рациона
4 совета, как стирать вещи в путешествиях, не тратясь на прачечные
Футболист "Сочи" Сааведра признался, что не видит большой разницы в уровне жизни россиян и жителей Чили
Юрий Куклачев: Россия должна дать мощный отпор после теракта в "Крокусе"
Как уменьшить расход топлива: три простых автомобильных правила
Актриса Дарья Повереннова рассказала о своих взаимоотношениях с дочерью
Министр иностранных дел Венгрии напомнил позицию Венгрии по Украинскому вопросу
Звезды, оставшиеся матерями-одиночками, несмотря на славу, успех и красоту

Звездные матери-одиночки, решившиеся воспитывать детей вне брака

Кино

Многие поклонники испытывают иллюзии относительно жизни звезд, считая их совершенными. Однако даже у самых успешных женщин браки могут закончиться разводом, а они могут стать матерями-одиночками.

Анастасия Волочкова - Буду я с тобою счастлива | Премьера клипа 2014

Эти истории служат напоминанием о том, что никто не застрахован от сложностей в личной жизни. В данной статье мы расскажем о женщинах, в силу разных обстоятельств вынужденных преодолевать трудности воспитания детей в одиночку.

После развода с Игорем Вдовиным, Анастасия Волочкова была вынуждена воспитывать их дочь Ариадну одна. По ее словам, причиной расставания стала увлеченность мужа йогой, который посвящал ей слишком много времени. Анастасия гордится дочерью и верит, что у нее будет брат. Она мечтает о рождении сына, чтобы Ариадне было радостнее жить. Балерина полна надежды на будущее и уверена, что сможет дать дочери все необходимое для счастливой и успешной жизни. Между тем, дочь в настоящее время проживает с отцом и его новой женой.

Дочь Ренаты Литвиновой, Ульяна, рождена от ее второго брака с Леонидом Домбровским. После развода в 2006 году, Рената сама воспитывала девочку. Больше актриса так и не решилась на новые отношения. Сегодня Ульяна, как и ее мать живет во Франции, активно проявляет себя в мире моды, работая моделью, посещает модные показы, представляет как российских, так и европейских дизайнеров. Ее имя становится все популярнее. Ульяне удалось стать успешной российской моделью за границей.

Сандра Буллок, расставшись с Джесси Джеймсом, усыновила мальчика по имени Луис, а через три года — приемную дочь Лайлу. Теперь она самостоятельно заботится о своих детях, воспитывает их и старается обеспечить им будущее. Сложности в личной жизни не помешали ей принять такое ответственное решение и наладить счастливую жизнь с детьми без мужчины рядом.

Одна из самых красивых женщин в мире — Шарлиз Терон, мечтавшая стать матерью с детства, в 2012 году усыновила малыша Джессона. Актриса была счастлива испытать чувство материнства, поэтому через три года решилась на удочерение малышки Августы. Она говорит, что стать матерью — исполненная мечта и смысл ее жизни. Актриса не исключает возможности новых усыновлений, ведь в её сердце достаточно места для этого.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус Сити Холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Экс-судья ЕСПЧ Дедов: для снятия моратория на смертную казнь в России не нужно менять Конституцию
ES&T: в охраняемой зоне Тихого океана обнаружили большое скопление пластика
Жители Хабаровска увидели в небе необычные явления
Оригинальный рецепт салата с виноградом и курицей
Еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" просит отправить под стражу СК
Сергей Андреев сообщил, что решил не посещать МИД Польши
Кинологи рассказали, почему собаки облаивает свое отражение
Почему стоит замочить семена в растворе золы
Всего два игрока НХЛ превзошли Овечкина по голам за последние два месяца регулярного чемпионата
Эффект Ким Кардашьян: как одеваться девушкам с широкими бедрами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников