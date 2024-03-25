Звезды, оставшиеся матерями-одиночками, несмотря на славу, успех и красоту

Звездные матери-одиночки, решившиеся воспитывать детей вне брака

Многие поклонники испытывают иллюзии относительно жизни звезд, считая их совершенными. Однако даже у самых успешных женщин браки могут закончиться разводом, а они могут стать матерями-одиночками.

Анастасия Волочкова - Буду я с тобою счастлива | Премьера клипа 2014

Эти истории служат напоминанием о том, что никто не застрахован от сложностей в личной жизни. В данной статье мы расскажем о женщинах, в силу разных обстоятельств вынужденных преодолевать трудности воспитания детей в одиночку.

После развода с Игорем Вдовиным, Анастасия Волочкова была вынуждена воспитывать их дочь Ариадну одна. По ее словам, причиной расставания стала увлеченность мужа йогой, который посвящал ей слишком много времени. Анастасия гордится дочерью и верит, что у нее будет брат. Она мечтает о рождении сына, чтобы Ариадне было радостнее жить. Балерина полна надежды на будущее и уверена, что сможет дать дочери все необходимое для счастливой и успешной жизни. Между тем, дочь в настоящее время проживает с отцом и его новой женой.

Дочь Ренаты Литвиновой, Ульяна, рождена от ее второго брака с Леонидом Домбровским. После развода в 2006 году, Рената сама воспитывала девочку. Больше актриса так и не решилась на новые отношения. Сегодня Ульяна, как и ее мать живет во Франции, активно проявляет себя в мире моды, работая моделью, посещает модные показы, представляет как российских, так и европейских дизайнеров. Ее имя становится все популярнее. Ульяне удалось стать успешной российской моделью за границей.

Сандра Буллок, расставшись с Джесси Джеймсом, усыновила мальчика по имени Луис, а через три года — приемную дочь Лайлу. Теперь она самостоятельно заботится о своих детях, воспитывает их и старается обеспечить им будущее. Сложности в личной жизни не помешали ей принять такое ответственное решение и наладить счастливую жизнь с детьми без мужчины рядом.

Одна из самых красивых женщин в мире — Шарлиз Терон, мечтавшая стать матерью с детства, в 2012 году усыновила малыша Джессона. Актриса была счастлива испытать чувство материнства, поэтому через три года решилась на удочерение малышки Августы. Она говорит, что стать матерью — исполненная мечта и смысл ее жизни. Актриса не исключает возможности новых усыновлений, ведь в её сердце достаточно места для этого.