Актриса Дарья Повереннова: "У нас с дочкой доверительные отношения, мы настоящие подруги"

Актриса Дарья Повереннова рассказала о своих взаимоотношениях с дочерью

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова дала интервью сайту "Леди Mail.ru". В ходе него она рассказала о своих взаимоотношениях с 31-летней дочерью Полиной, которая живёт в Сеуле.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Звезда кино сообщила, что они с Полиной как подруги.

"По видеосвязи разговариваем примерно раз в неделю. В остальное время переписываемся или просто говорим по телефону. У нас с дочкой доверительные отношения, мы настоящие подруги и можем обсудить всё, что угодно", — заявила актриса.

При этом Дарья Повереннова высказалась и относительно своей реакции на то, что у её дочери пока нет детей и избранника. Она рассказала, что не собирается "давить" на Полину в вопросе личной жизни.

"Не вижу смысла поторапливать в этом плане — это только испортит отношения с ребёнком. Я не из тех мам, кто давит на дочерей, — когда, мол, уже внуки. Считаю, что Полина взрослый человек и уж сама как-нибудь разберётся в этом вопросе", — заявила Дарья Повереннова.

У самой актрисы было два брака. Сначала она вышла замуж за актёра Александра Жигалкина. Однако спустя 10 лет они развелись, и Дарья Повереннова стала строить отношения с экономистом Андреем Шароновым, с которым вместе до сих пор.