Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа
Григорий Лепс заявил, что его не беспокоит стремление девушек к деньгам
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"
Актриса Наталья Бочкарева показала результаты пластики за 2 млн рублей
Трамп заявил, что требование суда выплатить штраф — это вмешательство в выборы
Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"
Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин
Известная актриса Оливия Колман заявила, что женщины зарабатывают в кино меньше мужчин

Оливия Колман пожаловалась на гендерное неравенство в кино

Кино

Известная актриса Оливия Колман пожаловалась на то, мужчинам в киноиндустрии платят больше, чем их коллегам женщинам. Её слова привело издание "The Wrap".

Оливия Колман пожаловалась на гендерное неравенство в кино
Фото: pixabay.com by Kevin Schneider is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда фильма "Фаворитка" высказала своё мнение насчёт гендерного неравенства в её сфере.

"Актёрам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же", — сказала Оливия Колман.

При этом она добавила, что если бы была мужчиной, то получала за свою работу большие суммы.

"Я прекрасно понимаю, что если бы я была "Оливером" Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас", — заявила актриса.

Оливия Колман кроме фильма "Фаворитка" снималась во множестве других картин. Например, в таких, как "Отец" и "Вонка". Она является лауреатом многих престижных премий: "Оскар", "Эмми", "Золотой глобус" и других.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"
Актриса Наталья Бочкарева показала результаты пластики за 2 млн рублей
Эксперт Александр Собянин: военная атака США в "Крокусе" привела к резкому усилению России
Трамп заявил, что требование суда выплатить штраф — это вмешательство в выборы
Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"
Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин
Как приготовить клубничное печенье
Можно ли заправляться в последний момент: важная информация для автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников