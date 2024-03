Известная актриса Оливия Колман заявила, что женщины зарабатывают в кино меньше мужчин

Известная актриса Оливия Колман пожаловалась на то, мужчинам в киноиндустрии платят больше, чем их коллегам женщинам. Её слова привело издание "The Wrap".

