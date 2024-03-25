Известная актриса Оливия Колман заявила, что женщины зарабатывают в кино меньше мужчин

Известная актриса Оливия Колман пожаловалась на то, мужчинам в киноиндустрии платят больше, чем их коллегам женщинам. Её слова привело издание "The Wrap".
Звезда фильма "Фаворитка" высказала своё мнение насчёт гендерного неравенства в её сфере.
"Актёрам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же", — сказала Оливия Колман.
При этом она добавила, что если бы была мужчиной, то получала за свою работу большие суммы.
"Я прекрасно понимаю, что если бы я была "Оливером" Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас", — заявила актриса.
Оливия Колман кроме фильма "Фаворитка" снималась во множестве других картин. Например, в таких, как "Отец" и "Вонка". Она является лауреатом многих престижных премий: "Оскар", "Эмми", "Золотой глобус" и других.
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