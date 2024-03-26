В России — любуются, в Турции — возмущаются: что не так с наложницами в сериале "Великолепный век"

В России очень любят сериал "Великолепный век". Красивые актрисы, романтическая любовь и эффектные костюмы — всё это не оставило равнодушными отечественных зрителей, но именно последний пункт вызывает возмущение на родине сериала.
Турецкие зрители возмущены тем, что костюмы у героинь не соответствуют тому, какими они были в реальности в эпоху показываемых событий. Создатели "Великолепного века" решили привлечь современных зрителей "клубничкой". В сериале отсутствуют слишком пикантные сцены, и вместо этого было решено заменить их пикантными костюмами.
Зрителей раздражает, что наложницы хотят в платьях с открытыми плечами и глубоким декольте даже в присутствии незнакомых мужчин, что в действительности было недопустимо.
Это не первый случай, когда аудитория обращает внимание на исторические несоответствия в кино. Зрители уже не раз замечали, что героини фильмов о Средневековье ведут себя не как покорные девушки той эпохи, а как современные эмансипированные женщины.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.