В России — любуются, в Турции — возмущаются: что не так с наложницами в сериале "Великолепный век"

За что в Турции ненавидят сериал "Великолепный век"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В России очень любят сериал "Великолепный век". Красивые актрисы, романтическая любовь и эффектные костюмы — всё это не оставило равнодушными отечественных зрителей, но именно последний пункт вызывает возмущение на родине сериала.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Турецкие зрители возмущены тем, что костюмы у героинь не соответствуют тому, какими они были в реальности в эпоху показываемых событий. Создатели "Великолепного века" решили привлечь современных зрителей "клубничкой". В сериале отсутствуют слишком пикантные сцены, и вместо этого было решено заменить их пикантными костюмами.

Зрителей раздражает, что наложницы хотят в платьях с открытыми плечами и глубоким декольте даже в присутствии незнакомых мужчин, что в действительности было недопустимо.

Это не первый случай, когда аудитория обращает внимание на исторические несоответствия в кино. Зрители уже не раз замечали, что героини фильмов о Средневековье ведут себя не как покорные девушки той эпохи, а как современные эмансипированные женщины.