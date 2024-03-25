Актёры, которые встретили на своём жизненном пути чересчур преданных фанатов

Pravda.Ru собрала истории актёров, которые в своей жизни столкнулись с по-настоящему безумными поклонниками.
В 2013 году, пока актриса и певица была в отъезде, фанат Джон Дубис проник на территорию её жилья.
Там он обосновался в доме с бассейном, причём мог даже заходить и в основную постройку. Оттуда Джон Дубис выкладывал в сеть различные фотографии.
При этом он также старался поддерживать в доме порядок, например, сметал листья с крыльца.
Приключение фаната завершилось на том моменте, когда его заметил один из работников и вызвал полицию. После серьёзного разговора Джона Дубиса забрали для проведения психиатрической экспертизы. При этом в его машине удалось обнаружить письма другим известным личностям.
Подобная история произошла и с Хлоей Морец. В 2019 году большой поклонник звезды приехал к её дому в Лос-Анджелесе. На протяжении нескольких часов он звонил актрисе в дверь и требовал встречи с ней.
В то время Хлоя Морец находилась на съёмках, и поэтому полицию вызвали её родственники.
Сама она очень волновалась, что безумный фанат может причинить ей вред. Однако полиция смогла вовремя задержать незнакомца.
В 2016 году стало известно, что голливудскую звезду начал преследовать некий мужчина. Он посещал многие мероприятия, на которых была Анджелина Джоли, карауля её у отелей, где она останавливалась.
Причём поклонник ревновал звезду к уже бывшему мужу Брэду Питту: стоило ему появиться рядом с актрисой, он мгновенно менялся в лице.
Однако, к счастью Анджелины Джоли, по итогу удалось задержать сталкера.
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