Россия и Индия снимут кинофильм о детях из плохих семей

Съёмки российско-индийского фильма "Жемчуг" о детской опеке стартуют в 2024 году

Продюсер Екатерина Филиппова в интервью изданию ТАСС проинформировала, что в конце текущего года режиссёр Тина Баркалая начнёт снимать российско-индийский фильм "Жемчуг".

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"Это увлекательная семейная история на тему усыновления и опеки. В картине предложен новый взгляд на старые проблемы, здесь не будет типовых подходов и сложного социального аспекта", — отметила Филиппова.

Основная часть съемок пройдет в Ханты-Мансийске. Съемочная группа снимет некоторые сцены в Москве и Индии, а также планируется привлечение иностранных актёров к участию в проекте.

Продюсер картины добавила, что у создателей фильма уже имеется "дрим-каст" — актёрский "состав мечты", в который вошли известные артисты.