Россия и Индия снимут кинофильм о детях из плохих семей

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Съёмки российско-индийского фильма "Жемчуг" о детской опеке стартуют в 2024 году

Кино

Продюсер Екатерина Филиппова в интервью изданию ТАСС проинформировала, что в конце текущего года режиссёр Тина Баркалая начнёт снимать российско-индийский фильм "Жемчуг".

Съёмки российско-индийского фильма "Жемчуг" о детской опеке стартуют в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Это увлекательная семейная история на тему усыновления и опеки. В картине предложен новый взгляд на старые проблемы, здесь не будет типовых подходов и сложного социального аспекта", — отметила Филиппова.

Основная часть съемок пройдет в Ханты-Мансийске. Съемочная группа снимет некоторые сцены в Москве и Индии, а также планируется привлечение иностранных актёров к участию в проекте.

Продюсер картины добавила, что у создателей фильма уже имеется "дрим-каст" — актёрский "состав мечты", в который вошли известные артисты.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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