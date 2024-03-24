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Теперь уже точно: сериал "Зимородок" всё-таки получит продолжение в виде третьего сезона

Сериал "Зимородок" решили продлить на третий сезон

1:00
Кино

Популярный турецкий сериал "Зимородок" продлят на третий сезон, несмотря на распространённые слухи о его завершении из-за плохих рейтингов второго сезона, передаёт theGirl. ru.

Сериал "Зимородок" решили продлить на третий сезон
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

В новом сезоне внимание с главных героев переместится на "старшее поколение". Некоторые предположили, что вскоре зрителю придётся смотреть на очередную свадьбу Шехмуза, но теперь с Ифакат. Слухи о возможных трагедиях и изменениях в отношениях между персонажами также вызывают негативные ожидания.

Первоначально планировалось завершить съёмки в июне 2024 года, но создатели картины продлили трансляцию до 2025 года.

"Зимородок" (Yalı Çapkını) — турецкий телесериал, который вышел в 2022 году и быстро завоевал популярность в Турции и за её пределами. Сериал смешивает элементы романтики, комедии и драмы, и рассказывает историю о любви, семье и культурных различиях.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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