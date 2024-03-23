Четыре фильма о выживании в экстремальных условиях, в которых герои готовы на всё, чтобы спасти свою жизнь

В этих фильмах герои готовы на всё, чтобы спастись

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых персонажи стремятся выжить во что бы то ни стало.

Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Платформа", 2019 год

Главный герой приходит в себя в странном помещении. В нём есть крупные отверстия на потолке и полу. Каждый день с верхнего этажа спускается платформа с едой. Причём до нижних уровней продукты и вовсе не доходят, так как их съедают жильцы верхних этажей. Главному герою предстоит выжить в этих тяжёлых условиях и остаться человеком.

"После нашей эры", 2013 год

Спустя тысячи лет Земля стала непригодной для жизни людей, и поэтому человечество перебралось на другую планету.

Однажды в ходе космического путешествия отец с сыном по имени Китай терпят крушение на забытой родине. Теперь главного героя ожидает долгий путь по опасной планете, чтобы отправить сигнал бедствия. Ради этого сын капитана корабля готов просто на всё.

"Хижина в лесу", 2011 год

Друзья отправляются в обветшалый домик на природе, чтобы отдохнуть. Но на новом месте начинает происходить нечто непонятное и зловещее, в результате чего герои оказываются в смертельной ловушке.

Двое из них во что бы то ни стало собираются выжить, даже ценой жизней многих людей.

"Носители", 2008 год

По нашей планете распространилась страшная эпидемия — если человек заразился, то выжить уже никак не выйдет.

Четверо друзей на машине пытаюсь доехать до безопасного места. Ради достижения своей цели они готовы на всё, в том числе поступиться моральными качествами.