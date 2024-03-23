Четыре фильма о выживании в экстремальных условиях, в которых герои готовы на всё, чтобы спасти свою жизнь

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых персонажи стремятся выжить во что бы то ни стало.
Главный герой приходит в себя в странном помещении. В нём есть крупные отверстия на потолке и полу. Каждый день с верхнего этажа спускается платформа с едой. Причём до нижних уровней продукты и вовсе не доходят, так как их съедают жильцы верхних этажей. Главному герою предстоит выжить в этих тяжёлых условиях и остаться человеком.
Спустя тысячи лет Земля стала непригодной для жизни людей, и поэтому человечество перебралось на другую планету.
Однажды в ходе космического путешествия отец с сыном по имени Китай терпят крушение на забытой родине. Теперь главного героя ожидает долгий путь по опасной планете, чтобы отправить сигнал бедствия. Ради этого сын капитана корабля готов просто на всё.
Друзья отправляются в обветшалый домик на природе, чтобы отдохнуть. Но на новом месте начинает происходить нечто непонятное и зловещее, в результате чего герои оказываются в смертельной ловушке.
Двое из них во что бы то ни стало собираются выжить, даже ценой жизней многих людей.
По нашей планете распространилась страшная эпидемия — если человек заразился, то выжить уже никак не выйдет.
Четверо друзей на машине пытаюсь доехать до безопасного места. Ради достижения своей цели они готовы на всё, в том числе поступиться моральными качествами.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.