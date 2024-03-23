Скоро выйдет книга стихотворений и рисунков актёра Антона Шагина

У Антона Шагина, известного по картинам "Стиляги" и "Бесы", выходит собственный сборник стихотворений и рисунков. Об этом пишет "Российская газета".
Актёр рассказал изданию, что книга "Шагомер" состоит из его произведений, которые он создал в период с 2019 года по 2023-й.
"Это то, через что прошёл я сам, через что прошла моя душа, это мой путь", — сказал Антон Шагин.
При этом он добавил, что сборник включает в себя авторские рисунки.
Актёр также поделился, что в 2024 году должна выйти ещё одна его работа.
"Это будет моя детская книга стихов, она фактически уже готова", — сообщил он.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Антона Шагина. Он рассказал, что считает ненужными какие-либо удобства во время съёмок.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.