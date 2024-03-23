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Скоро выйдет книга стихотворений и рисунков актёра Антона Шагина

У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций

0:50
Кино

У Антона Шагина, известного по картинам "Стиляги" и "Бесы", выходит собственный сборник стихотворений и рисунков. Об этом пишет "Российская газета".

У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр рассказал изданию, что книга "Шагомер" состоит из его произведений, которые он создал в период с 2019 года по 2023-й. 

"Это то, через что прошёл я сам, через что прошла моя душа, это мой путь", — сказал Антон Шагин.

При этом он добавил, что сборник включает в себя авторские рисунки. 

Актёр также поделился, что в 2024 году должна выйти ещё одна его работа. 

"Это будет моя детская книга стихов, она фактически уже готова", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Антона Шагина. Он рассказал, что считает ненужными какие-либо удобства во время съёмок.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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