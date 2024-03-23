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Эти популярные актёры влюбились в своих поклонниц

Звёзды кино, которые влюбились в своих поклонниц

Кино

Pravda.Ru подобрала трёх актёров, которые влюбились в своих поклонниц.

Звёзды кино, которые влюбились в своих поклонниц
Фото: flickr.com by Tim Geers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Николас Костер и Елена Бородулина

Елена Бородулина была фанаткой сериала "Санта-Барбара", а особенно его актёра — Николаса Костера. 

В 2010 году девушка решила написать кумиру. Более того, она отправила ему смонтированный видеоролик с его участием. Через некоторое время она получила ответ, и у них завязалась переписка. Вскоре пара встретилась в реальной жизни: Николас Костер прилетел в Санкт-Петербург, как и Елена. 

А спустя три года после первого сообщения, влюблённые расписались.

К сожалению, Николас Костер скончался в 2023 году.

Мэтт Дэймон и Лучиана Баррозу

Мэтт Дэймон, известный по картинам "Талантливый мистер Рипли", "Умница Уилл Хантинг" и другим, познакомился с Лучианой Баррозу, девушкой из Аргентины, в 2003 году. 

Актёр встретил её в ночном клубе, она была его работницей. Тогда Лучиана Баррозу решила не признаваться Мэтту Дэймону, что знает его и является поклонницей. Ему понравилась её скромность, и поэтому он решил продолжить знакомство. 

В 2005 году пара сыграла свадьбу. Влюблённые до сих пор счастливо живут вместе.

Мэттью Льюис и Анджела Джонс

Мэттью Льюис известен по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере.

В 2016 году он посетил тематическое мероприятие по всемирно известной франшизе. На нём он встретил её — Анджелу Джонс. 

Вскоре их знакомство переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения. Уже в год их встречи Мэттью Льюис решил сделать девушке предложение, причём оно состоялось в Париже, городе любви. 

Влюблённые и в настоящее время живут вместе, наслаждаясь каждым совместным днём. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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