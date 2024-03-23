Эти популярные актёры влюбились в своих поклонниц

Звёзды кино, которые влюбились в своих поклонниц

Pravda.Ru подобрала трёх актёров, которые влюбились в своих поклонниц.

Фото: flickr.com by Tim Geers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Николас Костер и Елена Бородулина

Елена Бородулина была фанаткой сериала "Санта-Барбара", а особенно его актёра — Николаса Костера.

В 2010 году девушка решила написать кумиру. Более того, она отправила ему смонтированный видеоролик с его участием. Через некоторое время она получила ответ, и у них завязалась переписка. Вскоре пара встретилась в реальной жизни: Николас Костер прилетел в Санкт-Петербург, как и Елена.

А спустя три года после первого сообщения, влюблённые расписались.

К сожалению, Николас Костер скончался в 2023 году.

Мэтт Дэймон и Лучиана Баррозу

Мэтт Дэймон, известный по картинам "Талантливый мистер Рипли", "Умница Уилл Хантинг" и другим, познакомился с Лучианой Баррозу, девушкой из Аргентины, в 2003 году.

Актёр встретил её в ночном клубе, она была его работницей. Тогда Лучиана Баррозу решила не признаваться Мэтту Дэймону, что знает его и является поклонницей. Ему понравилась её скромность, и поэтому он решил продолжить знакомство.

В 2005 году пара сыграла свадьбу. Влюблённые до сих пор счастливо живут вместе.

Мэттью Льюис и Анджела Джонс

Мэттью Льюис известен по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере.

В 2016 году он посетил тематическое мероприятие по всемирно известной франшизе. На нём он встретил её — Анджелу Джонс.

Вскоре их знакомство переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения. Уже в год их встречи Мэттью Льюис решил сделать девушке предложение, причём оно состоялось в Париже, городе любви.

Влюблённые и в настоящее время живут вместе, наслаждаясь каждым совместным днём.