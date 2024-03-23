Стало известно, сколько заработал фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" по состоянию на 23 марта

"Летучий корабль" полетел на рекорд: сборы фильма превысили 200 миллионов рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня сборы нового фильма "Летучий корабль" режиссёра Ильи Учителя превысили отметку в 200 миллионов рублей. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Фонд кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Причём этой отметки картина смогла достичь всего за несколько дней: премьера состоялась 21 марта. Также указано, что в день выхода на экраны "Летучий корабль" заработал более 44 миллионов рублей.

Напомним, что этот фильм является экранизацией советского мультфильма Гарри Бардина. В новой картине приняли участие многие известные актёры: Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие.

Ранее Pravda.Ru писала о пяти любопытных фактах о "Летучем корабле".