Стало известно, сколько заработал фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" по состоянию на 23 марта

Сегодня сборы нового фильма "Летучий корабль" режиссёра Ильи Учителя превысили отметку в 200 миллионов рублей. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Фонд кино.
Причём этой отметки картина смогла достичь всего за несколько дней: премьера состоялась 21 марта. Также указано, что в день выхода на экраны "Летучий корабль" заработал более 44 миллионов рублей.
Напомним, что этот фильм является экранизацией советского мультфильма Гарри Бардина. В новой картине приняли участие многие известные актёры: Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие.
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