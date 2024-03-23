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51-летняя Кэмерон Диаз и её муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз

51-летняя Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден вновь стали родителями

1:00
Кино

Актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэдден объявили о рождении второго ребёнка. Соответствующую информацию они разместили в своих аккаунтах социальных сетей.

51-летняя Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден вновь стали родителями
Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новоиспечённые мать и отец сообщили, что они рады рассказать поклонникам о появлении на свет их сына. Его назвали Кардиналом.

"Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он прекрасен, и мы все так счастливы, что он здесь!", — написали счастливые родители.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден также добавили, что они пока не будут показывать поклонникам малыша по причине его безопасности и конфиденциальности детей. Однако родители заверили, что ребёнок действительно хорошенький.

Кроме сына звёздная пара воспитывает дочь Рэддикс Хлор Уайлдфауэр. Она родилась в 2019 году. После появления девочки на свет, родители не показывали её общественности около двух лет. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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