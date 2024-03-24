"Боль и радость Брендана Фрейзера": что стало с красавчиком из "Мумии"

Стало известно, куда пропал Брендон Фрейзер

1:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрители запомнили Брендана Фрейзера по роли в "Мумии". Фильм принес ему номинацию на "Оскар" и огромную популярность. Но десять лет назад актёр как будто испарился, пишет портал "ПРО красивости: DIY и искусство".

Фото: flickr.com by David Howard is licensed under public domain

Все беды начались с проблем в личной жизни. В 2007 году актёр развёлся со своей женой — актрисой Эфтон Смит. Трое сыновей остались с матерью. Артист плохо пережил развод, кроме того, начались проблемы с деньгами. Суд обязал артиста ежегодно выплачивать бывшей пассии алименты в размере 900 тысяч долларов. На фоне стресса, депрессии и проблем со здоровьем высокий и атлетически сложенный мужчина сильно изменился внешне. Голливуд отвернулся от него: в большое кино и на премьеры больше не приглашали, лишь иногда звали на небольшие роли в сериалах.

Пользователи Сети высмеивали изменившуюся фигуру Фрейзера, делали из его фотографий мемы и использовали в качестве "демотиватора" для тех, кто ленится ходить в тренажерный зал. В итоге актер за несколько лет поправился так, что перестал быть похожим на самого себя.

Но артисту удалось вернуться в инфополе после 79-го Венецианского кинофестиваля в 2022 году. Там впервые показали драму Даррена Аронофски "Кит". Это фильм о мужчине весом в 272 килограмма, который когда-то давно бросил дочь, а теперь пытается наладить отношения. Кино так понравилось зрителям, что они аплодировали Фрейзеру шесть минут подряд. За роль в фильме артист получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", а также номинацию на премию "Золотой глобус".