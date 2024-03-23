Многие кинотеатры перестанут показывать фильмы в эти выходные

Многие кинотеатры в Москве и Подмосковье будут закрыты в эти выходные, передаёт "Интерфакс".
Отмена показов связана с терактом, который произошёл накануне в концертном зале Crocus City Hall.
О своём закрытии объявили сети кинотеатров "Каро", "Синема Парк" и "Формула кино". Более того, о временной приостановке деятельности кинотеатров по причине отмены мероприятий в столице сообщило также "Москино".
Ранее Pravda.Ru писала, что полиция под Брянском задержала автомобиль, в котором ехали предполагаемые преступники, ответственные за теракт.
Более подробную информацию о теракте можно прочитать в сюжете Pravda.Ru.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.