Многие кинотеатры перестанут показывать фильмы в эти выходные

Сети кинотеатров объявили о приостановке деятельности в выходные

0:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие кинотеатры в Москве и Подмосковье будут закрыты в эти выходные, передаёт "Интерфакс".

Фото: unsplash.com by Ambitious Creative Co is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмена показов связана с терактом, который произошёл накануне в концертном зале Crocus City Hall.

О своём закрытии объявили сети кинотеатров "Каро", "Синема Парк" и "Формула кино". Более того, о временной приостановке деятельности кинотеатров по причине отмены мероприятий в столице сообщило также "Москино".

Ранее Pravda.Ru писала, что полиция под Брянском задержала автомобиль, в котором ехали предполагаемые преступники, ответственные за теракт.

Более подробную информацию о теракте можно прочитать в сюжете Pravda.Ru.