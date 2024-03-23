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Сценаристка Дарья Грацевич приступит к работе над сценарием для фильма по бестселлеру "К себе нежно"

Дарья Грацевич напишет сценарий для экранизации популярной книги "К себе нежно"

1:14
Кино

Сценарий для предстоящего фильма по популярному произведению Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" напишет Дарья Грацевич, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".

Дарья Грацевич напишет сценарий для экранизации популярной книги "К себе нежно"
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Отмечается, что "Плюс студия" уже приступила к работе над экранизацией книги. Писательница, по произведению которой будет снята картина, выступит в качестве консультанта.

При этом Дарья Грацевич рассказала, что для неё принять участие в работе является миссией, и она рада стать частью команды.

"Мне кажется, экранизация "К себе нежно" — своего рода миссия, потому что это ещё один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чём в нашей культуре говорить не принято, а принято — геройствовать и выжимать себя", — сказала сценаристка.

Психологический бестселлер "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" вышел в 2020 году. В описании к произведению сказано, что эта книга призывает читателя начать внутренний разговор с самим собой и понять, чего он на самом деле хочет.

Напомним также, что Дарья Грацевич ранее работала над такими проектами, как "Измена", "Чёрное облако" и "Холоп".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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