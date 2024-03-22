Джина Лоллобриджида и Софи Лорен всю жизнь враждовали друг с другом по вине агента

Майкл Джексон в конце 80-х пытался помирить Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду

16 января 2023 года на 96-м году жизни скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Несмотря на то что актрисы всегда считались соперницами, Софи Лорен стала одной из первых, кто высказал соболезнования.

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Лоллобриджида начала свою карьеру в Голливуде, раньше чем Лорен, которая младше нее на семь лет. Тем не менее Софи тоже заключила контракт с Paramount и начала завоевывать мир кино. Считается, что с этого момента и началось их соперничество.

Также существует предположение, что их вражда зародилась в 1954 году на фестивале в Италии, где Софи, одетая как королева, затмила Джину. Лоллобриджида колко пошутила, что Софи всегда будет играть крестьянок, поэтому пусть порадуется.

Кроме того, до съемок третьей части фильма "Хлеб, любовь и мечты" Джина потребовала увеличить гонорар, но продюсеры не согласились и пригласили на ее роль Софи. Это усугубило неприязнь между актрисами. Хотя позже Джина заявила, что все это противостояние было устроено агентом Софи Лорен, который подогревал интерес прессы ложными слухами.

Лоллобриджида и Лорен редко посещали одни и те же мероприятия, что действительно может указывать на некоторую напряженность в их отношениях. Зная об этом, Майкл Джексон в конце 80-х решил помирить двух самых красивых женщин Италии, организовав вечеринку с их участием в честь своего европейского тура.

По словам журналистов, присутствовавших на этом приеме, Джина и Софи большую часть вечера не общались, но в конце согласились сделать несколько фотографий с Джексоном. С тех пор они больше нигде не появлялись одновременно.