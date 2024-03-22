Илья Учитель рассказал, почему в России снимают так много фильмов по классике

Илья Учитель сообщил причину эксплуатирования старых сюжетов в российском кино

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Илья Учитель, режиссёр нового фильма "Летучий корабль", рассказал изданию "Комсомольская правда" о причине использования старых сюжетов в российском кино.

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заявил, что раньше не было качественных фильмов для всей семьи, но сейчас такие возможности появились.

"Мы пока эксплуатируем наследие: "По щучьему велению", "Летучий корабль", "Бременские музыканты". Это нужно, чтобы зритель привык к тому, чтобы русское кино может быть и таким: сказочным и семейным", — дополнил Илья Учитель.

По мнению режиссёра это правильный подход.

При этом он сообщил, что у его студии имеется в проекте очень крупный фильм.

"Он просто гигантский, в плане того, что там предстоит по производству. Но все детали — пока секрет", — заверил режиссёр.

Напомним, что фильм "Летучий корабль" вышел в российский прокат накануне, 21 марта. Эта картина является ремейком известного советского мультфильма с аналогичным названием.