В фильме "Крепкий орешек" сосед по креслу в самолёте рассказал главному герою Джону об этом. По его словам, после перелёта следует босяком пройтись по ковру и при этом сжимать пальцы на ногах.
Для долгих странствий пешком следует выбирать обувь, которая не жмёт. Так человек сможет пройти более длительное расстояние. Об этом сообщила одна из героинь фильма "Дикая".
В известной кинокартине "Красотка" есть ответ на этот счёт. В фильме героиня Вивьен учила Эдварда как покупать обувь, не примеряя её. Она говорила, что длина стопы у людей идентична расстоянию от запястья до локтя.
Персонаж Клеменец сообщил Майклу Корлеоне в фильме "Крёстный отец" о способе приготовления восхитительного томатного соуса. Так, в его состав должны входить спелые помидоры, масло, чеснок, а также сахар. Благодаря ему вкус блюда станет более сбалансированным и утончённым.
В фильме "Славные парни" лидер мафии оказался в сложной ситуации: у него не было рядом с собой ножа. Поэтому он решил применить лезвие от бритвы для того чтобы нарезать чеснок. И у него получилось.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.