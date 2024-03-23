Эти 5 лайфхаков из фильмов будут полезны всем без исключения

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5 гениальных лайфхаков из кино, которые пригодятся каждому в жизни

1:21
Кино

Как почувствовать себя лучше после длительного перелёта

В фильме "Крепкий орешек" сосед по креслу в самолёте рассказал главному герою Джону об этом. По его словам, после перелёта следует босяком пройтись по ковру и при этом сжимать пальцы на ногах.

5 гениальных лайфхаков из кино, которые пригодятся каждому в жизни
Фото: pixabay.com by 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какую обувь надевать в пешее путешествие 

Для долгих странствий пешком следует выбирать обувь, которая не жмёт. Так человек сможет пройти более длительное расстояние. Об этом сообщила одна из героинь фильма "Дикая".

Как выбрать обувь без примерки

В известной кинокартине "Красотка" есть ответ на этот счёт. В фильме героиня Вивьен учила Эдварда как покупать обувь, не примеряя её. Она говорила, что длина стопы у людей идентична расстоянию от запястья до локтя. 

Как приготовить вкусный томатный соус

Персонаж Клеменец сообщил Майклу Корлеоне в фильме "Крёстный отец" о способе приготовления восхитительного томатного соуса. Так, в его состав должны входить спелые помидоры, масло, чеснок, а также сахар. Благодаря ему вкус блюда станет более сбалансированным и утончённым.

Как разрезать чеснок без ножа

В фильме "Славные парни" лидер мафии оказался в сложной ситуации: у него не было рядом с собой ножа. Поэтому он решил применить лезвие от бритвы для того чтобы нарезать чеснок. И у него получилось.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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