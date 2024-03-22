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Шэрон Стоун заявила, что пыталась снять фильм "Барби", но у неё не получилось

Новое заявление Шэрон Стоун: лично пробовала снять "Барби", но попытка провалилась

1:01
Кино

Актриса Шэрон Стоун в беседе с ведущими подкаста "Fly On The Wall" рассказала, что лично пыталась снять фильм "Барби".

Новое заявление Шэрон Стоун: лично пробовала снять "Барби", но попытка провалилась
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По её словам, она сделала попытку в 90-е годы прошлого столетия, но у неё ничего не получилось.

Актриса сообщила, что после того, как она рассказала о концепции проекта, её просто выставили за дверь.

"Все большие люди гонялись бы за ней [в картине] и целовали в зад, так как она королева Mattel [производитель кукол Барби]. Речь идёт о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной", — сказала Шэрон Стоун.

Мировая премьера фильма "Барби" режиссёра Греты Гервиг состоялась 21 июля 2023 года. Впоследствии проект был наминирован на премию "Оскар" и получил статуэтку за лучшую песню. 

Ранее Pravda.Ru писала о трёх скандальных заявлениях Шэрон Стоун, которые она делала в последние годы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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