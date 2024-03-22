Джейк Джилленхол и его новая возлюбленная Жанна Кадье посетили премьеру фильма "Дом у дороги"

Джейк Джилленхол посетил премьеру фильма со своей новой избранницей

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Голливудский актёр Джейк Джилленхол явился на премьеру фильма "Дом у дороги" вместе со своей новой возлюбленной. Об этом 20 марта написал портал "Page Six".

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Жанна Кадье — избранница знаменитости. Девушка является моделью из Франции. Ранее актёр признавался, что очень сильно ею дорожит.

"Я её сильно люблю. Она очень хороший человек", - рассказывал Джейк Джилленхол.

Первые слухи о паре просочились в сеть в 2018 году, а вместе они появились на красной ковровой дорожке в 2021-м. В то время влюблённые посетили кинофестиваль, который проходил в Нью-Йорке. При этом пара очень редко появляется вместе на публике: Джейк Джилленхол и Жанна Кадье стараются избегать внимания к своей личной жизни.

Напомним, что Джейк Джилленхол снимался во многих проектах, в том числе в "Донни Дарко", "Переводчик" и "Человек-паук: Вдали от дома". Он — обладатель кинопремии BAFTA, а также номинант на "Оскар" и "Золотой глобус".