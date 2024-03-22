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Детство и юность Никиты Кологривого: подробности

Что известно о ранних годах Никиты Кологривого

2:06
Кино

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске, городе, в котором он на днях укусил официантку.

Что известно о ранних годах Никиты Кологривого
Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

В возрасте семи лет родители оформили развод и будущий актёр переехал с матерью жить на новое место. Однако в другом городе его отчислили из школы за непристойное поведение. Никита Кологривый вернулся к отцу.

"Я рос разгильдяем и хулиганом, и отец принял решение отдать меня в бокс", — вспоминал актёр.

И действительно, молодой человек до сих пор занимается этим видом спорта.

После завершения обучения в школе, Никита Кологривый поступил в педагогический институт (на тренера) и в театральный вуз. Актёр вспоминал, что родители скептически относились ко второму выбору, и, когда он захотел впоследствие переехать в Москву, стали его унижать.

В театральном вузе его тоже ждала неудача: студента отчислили, также за плохое поведение. Но он восстановился. А в 2014 году даже поступил в московский ГИТИС и с отличием его окончил.

В том же году Никита Кологривый встретил Александру Питиримову, с которой впоследствие сыграл свадьбу.

"Я не знаю другую женщину, которая бы могла обуздать мой буйный нрав, у неё это получается хорошо", — делилась восходящая звезда.

В качестве актёра Никита Кологривый принимал участие в различных постановках ещё в студенчестве. Так, он сыграл в спектаклях "Тайны старого шкафа" и "Остров сокровищ", а также во многих других.

А вот в кино первый раз он снялся в 2016 году — в сериале "Адвокат. Продолжение".

При этом Никита Кологривый принимал участие и в других проектах. Например, в 2020 году он сыграл пациента психоневрологического диспансера в сериале "Чикатило", а в 2023 — Емелю из фильма "По щучьему велению".

Однако настоящую известность ему принесла роль Кощея в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Именно после него новостные ленты стали пополняться материалами о жизни молодого актёра.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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