Анастасия Вертинская напомнила артистам ругающим Россию, что жизнь без любви к Родине — это ад

Анастасия Вертинская упрекнула покинувших Россию звёзд

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Анастасия Вертинская, дочь актера и поэта Александра Вертинского, выразила своё недоумение по поводу уехавших звёзд, которые критикуют Россию. 79-летняя актриса поставила им в пример своего отца, уехавшего из страны в 1934 году, но позже вернувшегося в СССР из-за боли от разлуки с Родиной.

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Звезда "Алых парусов" подчеркнула, что люди, говорящие плохо о России, должны стыдиться своего поведения, особенно учитывая, что их действия вызывают лишь гнев и разочарование. Она полагает, что все покинувшие Россию, будут мучиться мыслями о Родине, и ей жаль тех, кто предал свою страну.

"У России всегда была особая миссия. Как можно это не слышать, не понимать? Как можно не переживать за Россию? Я не знаю. Тем более как можно говорить плохие слова о Родине? Без чего-то можно обойтись в жизни, но только не без родины", — отметила актриса.

Также Вертинская упомянула своего отца, который жил в США с 1934 года, но отказался от карьеры в Голливуде и, находясь за границей, никогда не позволял себе говорить плохо о России.

"У меня у самой отец был эмигрант, но тогда обстоятельства были совершенно другими. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?" — указала Анастасия Александровна.

Автор песни "Ваши пальцы пахнут ладаном" вернулся в СССР в 1943 году, снимался в советском кино и даже получил Сталинскую премию за фильм "Заговор обречённых".