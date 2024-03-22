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Юрий Стоянов впервые рассказал, что уходя из одной семьи в другую, ему пришлось пройти через обман

Юрий Стоянов признался в любви к России за то, что она такая большая

Кино

Юрий Стоянов известен своей скрытностью, но перед премьерой сериала "Артист с большой дороги" он неожиданно откровенно пообщался с журналом "Коллекция. Караван историй".

Гости из прошлого. (Фрагмент на лекции)

Рассуждая об оправданности лжи во благо, Стоянов признал, что иногда прибегал к обману в своей личной жизни, например, когда в его семье наметился большой перелом и дело шло к разводу.

"Как любой человек, который ушел из одной семьи и пришел в другую, какой-то период приходилось проходить через обман", — вспомнил актер.

В повседневной жизни ему временами тоже приходится лгать. Он всегда говорит, что находится в командировке где-нибудь в Сибири или прямо сейчас летит на Дальний Восток, чтобы не ходить по телешоу, на которые его постоянно приглашают.

"Я безумно люблю за это Дальний Восток. И вообще люблю мою страну за то, что она такая большая и всегда можно сказать, что я сейчас в Омске, а это подразумевает, что не вляпаюсь в очередную дурацкую историю. При этом я никого не обижаю", — считает он.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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