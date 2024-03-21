Трус, Балбес и Бывалый — имена, которые запомнились многим советским зрителям благодаря фильмам Леонида Гайдая. Однако мало кто знает, что за этими прозвищами скрывались настоящие имена персонажей.
Их узнало издание Life.
Согласно данным журнала "Советский экран", Труса на самом деле звали Дмитрий Зелинский, Балбеса — Василий Дорошин, а Бывалого — Федор Бурлаков.
Оказывается, до появления фильмов "Операция "Ы" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Гайдай снимал короткометражки о своих героях. Например, в одном из таких фильмов — "Пес Барбос и необычный кросс" — Бывалого звали Гаврила, а Балбеса и Труса — Николаями. Интересно, что Леонид Гайдай иногда черпал вдохновение из произведений других авторов. Так, сюжет этой короткометражки был позаимствован у поэта Степана Олейника.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.