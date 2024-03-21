В Сети раскрыли настоящие имена персонажей Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов режиссера Леонида Гайдая "Операция "Ы", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов "Операция "Ы" и "Кавказская пленница" звали Дмитрий, Василий и Федор

Трус, Балбес и Бывалый — имена, которые запомнились многим советским зрителям благодаря фильмам Леонида Гайдая. Однако мало кто знает, что за этими прозвищами скрывались настоящие имена персонажей.

Фото: commons.wikimedia.org by 23Арташес is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Их узнало издание Life.

Согласно данным журнала "Советский экран", Труса на самом деле звали Дмитрий Зелинский, Балбеса — Василий Дорошин, а Бывалого — Федор Бурлаков.

Оказывается, до появления фильмов "Операция "Ы" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Гайдай снимал короткометражки о своих героях. Например, в одном из таких фильмов — "Пес Барбос и необычный кросс" — Бывалого звали Гаврила, а Балбеса и Труса — Николаями. Интересно, что Леонид Гайдай иногда черпал вдохновение из произведений других авторов. Так, сюжет этой короткометражки был позаимствован у поэта Степана Олейника.