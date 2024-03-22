Актриса Анна Пересильд вспомнила, как её дразнили из-за полёта мамы в космос

Дочь Юлии Пересильд столкнулась с буллингом в школе из-за фильма "Вызов"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

После того как Юлия Пересильд прославилась, снявшись в фильме "Вызов", её дочь Анна Пересильд оказалась предметом насмешек однокласников.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Особенно Анне досталось от одной девочки, которая каждый день подходила к ней и говорила, что её мама не летала в космос.

"Я не знала, что на такое отвечать. Просто разворачивалась, смеялась и уходила. Сначала ты пытаешься как-то с этим бороться: "Ребят, вы сошли с ума, вы же сами видели, как взлетала ракета, как она там сидела, режиссёр там сидел, космонавт там сидел". А потом я поняла, что на хейт надо реагировать либо с юмором, либо вообще никак не реагировать!" — рассказала Пересильд-младшая в беседе с "Вокруг ТВ".

Также ей пришлось терпеть негативное отношение к себе из-за собственной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Многие сверстники считали, что Анна получила эту роль только благодаря протекции знаменитой мамы. Сейчас Анна реже сталкивается с насмешками, но настоящих друзей у неё всё равно не так много.