The Sims превратится в полнометражный фильм

По популярной игре-симулятору "The Sims" снимут полнометражный фильм. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
За съёмки возьмётся компания LuckyChap, а продюсером будущей картины станет Марго Робби, которая исполнила роль главной героини фильма "Барби". В качестве режиссёра проекта выступит Кейт Херрон. Ранее она работала над первым сезоном сериала "Локи".
Также сообщается, что в написании сценария примет участие Бриони Редман. В прошлом она работала над одним из эпизодов "Доктора Кто".
Сюжет фильма и состав актёров пока не называется.
Напомним, что The Sims — известная серия видеоигр. В них можно создавать собственных персонажей и управлять их жизнью. Самая первая из игр вышла в 2000 году.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.