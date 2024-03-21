The Sims превратится в полнометражный фильм

По игре The Sims планируют снять фильм

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

По популярной игре-симулятору "The Sims" снимут полнометражный фильм. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

За съёмки возьмётся компания LuckyChap, а продюсером будущей картины станет Марго Робби, которая исполнила роль главной героини фильма "Барби". В качестве режиссёра проекта выступит Кейт Херрон. Ранее она работала над первым сезоном сериала "Локи".

Также сообщается, что в написании сценария примет участие Бриони Редман. В прошлом она работала над одним из эпизодов "Доктора Кто".

Сюжет фильма и состав актёров пока не называется.

Напомним, что The Sims — известная серия видеоигр. В них можно создавать собственных персонажей и управлять их жизнью. Самая первая из игр вышла в 2000 году.