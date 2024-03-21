Виктор Добронравов удивился большим сборам фильма "Онегин"

Заслуженный артист России Виктор Добронравов, который сыграл главную роль в фильме Сарика Андреасяна "Онегин", признался, что не ожидал большого успеха картины. Об этом он сообщил в беседе с информационным агентством для проекта "ТАСС Дети".
При этом актёр добавил, что у "Онегина" есть множество положительных оценок от зрителей.
"Конечно, когда люди делают кино, они ожидают, что будет успех. Когда ты берешься за такую классику, за всеми любимый роман, ты его преподносишь по-новому <…>. Он идёт хорошо, очень много положительных отзывов. Он тепло был встречен. Я, честно говоря, даже не ожидал", — заявил Виктор Добронравов.
Напомним, что фильм "Онегин" является экранизацией известного произведения Александра Пушкина "Евгений Онегин".
За прошлые выходные фильм смог собрать 170,5 миллионов рублей. Тем самым картина стала абсолютным лидером проката России и стран СНГ.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.