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Не только "Брат": как складывалась актёрская карьера Сергея Бодрова-младшего

Символ эпохи 90-х: с чего началась карьера актёра Сергея Бодрова-младшего

1:28
Кино

В детстве Сергей Бодров был удивительно похож на отца. Он был тихим и спокойным ребёнком. Родители не имели возможности уделять ему все свое внимание, но Серёжа мог отлично обходиться без общества. Об актёрской карьере он и не помышлял. Мальчик мечтал управлять мусоровозом, пишет портал "НЭН — Нет, это нормально".

Символ эпохи 90-х: с чего началась карьера актёра Сергея Бодрова-младшего
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Однако судьба распорядилась иначе — Сергею Бодрову-младшему было суждено стать символом целого поколения. Профессиональным актёром Сергей не был. Он отучился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ, где изучал искусство венецианского Возрождения и которое закончил с красным дипломом.

В кино его привёл отец. Он дал сыну эпизодические роли в фильме "Я тебя ненавижу", "Сэр", "Белый король и красная королева". Но знаменитым Сергей стал после роли в фильме "Кавказский пленник". Изначально он был ассистентом режиссёра. Но потом его попробовали, а после и утвердили на одну из главных ролей. В итоге Сергей получил приз Сочинского фестиваля за лучшую мужскую роль.

Потом были съёмки у Алексея Балабанова в картинах "Брат" и "Брат-2". После этого Сергея узнала и полюбила вся страна. Актёр прожил совсем недолгую жизнь: в возрасте 30 лет вместе со съемочной командой он погиб в Кармадонском ущелье. Но после себя он успел оставить двоих детей, обширную фильмографию и славу народного героя.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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