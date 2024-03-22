Стало известно, как на самом деле звали Труса, Балбеса и Бывалого, и это не имена актёров

Раскрыта тайна настоящих имён Труса, Балбеса и Бывалого

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Трус, Балбес и Бывалый — легендарное трио из комедий Леонида Гайдая. Яркие эпизоды с их участием запоминаются на всю жизнь, но ни один зритель не мог запомнить их имена просто потому, что они ни разу не назывались. Тем не менее имена у персонажей были.

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В 1966 году журнал "Советский экран" в одном из номеров раскрыл интригу и назвал имена Труса, Балбеса и Бывалого. Их звали Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Фёдор Бурлаков. В комедиях их должны были звать сокращённо: Димой, Васей и Федей.

Леонид Гайдай решил не брать эти имена для героев Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. Режиссёр посчитал, что это слишком банально. Ему хотелось, чтобы имена были яркими и незабываемыми, поэтому решил заменить их на клички. Так Дима, Вася и Федя стали Трусом, Балбесом и Бывалым.

Интересно, что в короткометражке "Пёс Барбос и необычный кросс" героев могли бы звать ещё по-другому. В основу комедии положен сюжет произведения поэта Степана Олейника, в котором Бывалого звали Гаврилой, а Балбеса и Труса — Николаями.