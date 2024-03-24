"Детские страхи не забыты": факты о фильме "Кошмар на улице Вязов"

Интересные факты о фильме "Кошмар на улице Вязов"

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Для многих "Кошмар на улице вязов" 1984 года стал самым любимым фильмом ужасов детства. Убийца, который проникал в сны подростков, оставлял без сна старшеклассников, пишет канал "Ретрогеймер (Дитя 90-х)".

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Не все знают, что роль Глена в ужастике стала первой в карьере будущего знаменитого актёра Джонни Деппа. Но другим актёрам не повезло. О них сейчас ничего не слышно.

Образ Фредди Крюгера сформировался на основе страхов режиссёра Уэса Крейвена. В детстве мальчика напугал бездомный с обезображенным лицом. А само имя Фредди Крюгер создатель картины позаимствовал у парня, который задирал будущего режиссёра в школе.

Говорят, что свитер главного героя принадлежал одному из членов съёмочной группы, и что ему его связала жена. Уэс Крейвен, увидев этот предмет одежды, решил, что он идеально подойдет маньяку-убийце.

Перчатка с ножами была избрана главным орудием убийства, так как режиссёр вычитал, что когти и клыки являются первобытным страхом у людей. В качестве лезвий взяли ножи для овощей.

Наконец, грим Роберта Инглунда, исполнившего роль легендарного Фредди, занимал по 3,5 часа ежедневно.