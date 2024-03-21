"Блиндаж": В прокат выходит новый военно-приключенческий фильм о парнях, попавших из наших дней в 1941 год

В сети появился финальный трейлер военно-приключенческой драмы Марка Горобца "Блиндаж"

1:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В скором времени на экраны выйдет новая военно-приключенческая драма "Блиндаж" от режиссера Марка Горобца, выпущенная компанией "Каропрокат". Главные роли в фильме исполняют Александр Метелкин и Даниэль Литтау.

Блиндаж — Финальный трейлер (2024)

Сюжет, построенный сценаристом Ильей Куликовым повествует о двух друзьях, которые случайно переносятся из настоящего времени в 1941 год и оказываются втянутыми в смертельные сражения Великой отечественной войны. Еще один захватывающий фильм о том, как загадочная временная петля выдергивает людей из привычных комфортных условий и кидает в пекло войны. Русский врач скорой помощи Сергей и черный копатель из Германии Пауль в экстремальных условиях принимают решения, меняющие их жизни.

Фильм "Блиндаж" снятый кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке "Фонда кино" и Первого канала отличает большое количество аутентичной ретро-радиотехники РККА и Вермахта. Художник по реквизиту Евгений Волынкин тщательно просмотрел ее на стадии подготовки. Многие детали, такие как медицинские пакеты и гильзы, созданы по реальным предметам. Декорации штаба немцев можно смело назвать уникальным музейным объектом. Большая часть съемок проходила в лесах Псковской области, где происходили настоящие сражения войны.

"Макеты окопов мы рисовали три недели, выстраивая сложные лабиринты. Мы хотели запутать зрителя, создать ощущение протяженности — и при этом не запутаться сами. Для этого мы создали 3D-модель наших окопов и могли, как в компьютерной игре, пробовать различные объективы и свет", — добавляет художник-постановщик Анна Стрельникова.

Компания "Каропрокат" выпустит картину на широкие экраны 25 апреля.