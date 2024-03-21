Прокуратура намерена обжаловать приговор актёра Никиты Кологривого из "Слова пацана"

Прокуратура намерена обжаловать приговор актёра Никиты Кологривого, который сыграл Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом РИА Новости рассказала представитель ведомства Новосибирской области.
Сегодня суд Новосибирска вынес вердикт — назначить актёру семь суток ареста за непристойное поведение.
Однако прокуратура не согласна с этим приговором, поскольку считает его достаточно лояльным.
"Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания", — заявила представитель прокуратуры.
В ходе самого суда, адвокат обвиняемого просил ограничиться либо денежным взысканием, либо арестом, но только на одни сутки. В свою очередь прокуратура запрашивала пятнадцать суток заключения — максимально допустимого по статье о мелком хулиганстве.
Напомним, что Никита Кологривый в ночь с 18 на 19 марта устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. При этом он укусил работницу заведения.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.