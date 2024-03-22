4 новых триллеров, которые заставят всерьёз поволноваться за героев

4 новых триллеров 2024 года

1:46 Your browser does not support the audio element. Кино

В этом году любителям триллеров есть что посмотреть из новинок. Эти фильмы не оставят равнодушными зрителей, предпочитающих оригинальные сюжеты, неожиданные повороты и, конечно, саспенс.

Фото: unsplash.com by Matthew Smith is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Художник

Бывший сотрудник ЦРУ встречается с женщиной, с которой у него связаны воспоминания о прошлом. Теперь герой должен вернуться на бывшую работу: ему необходимо вспомнить профессиональные навыки, чтобы спасти свою жизнь.

Дата выхода: 5 января 2024.

Другой человек

Сюжет фильма посвящён актёру по имени Эдвард. У него есть всё: молодость и привлекательная внешность, а кроме того, он популярный актёр, однако всё меняется после того, как болезнь изуродовала его лицо. Эдвард решается на пластическую операцию, которая возвращает ему красоту, но делает его совершенно пустым и бесчувственным внутренне.

Дата выхода: 21 января 2024.

Тот, кто смотрит

Оливия не хочет жить после гибели жениха. Она сделала неудачную попытку самоубийства. Друзья хотят вернуть девушку в чувства и приглашают её на природу, чтобы она могла развеяться. Оливия соглашается на это предложение, но, приехав в дом брата своего друга, чувствует себя в опасности.

Дата выхода: 15 февраля 2024.

Материнский инстинкт

Действие происходит в 1960 году. Соседкам Элис и Селин не на что жаловаться: у них прекрасные мужья и сыновья, но дружба двух женщин превращается в кошмар с преследованиями и подозрениями из-за опасной игры, в которой всё решают только собственные инстинкты.

Дата выхода: 28 марта 2024.