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Кологривый сравнил себя с Есениным, и заявил, что не собирается оправдываться за дебош

Никита Кологривый раскаялся и объяснил дебош усталостью от графика

Кино

Актер Никита Кологривый признался, что устроил дебош в новосибирском кафе из-за усталости от плотного графика работы. 19 марта в кафе артист спровоцировал драку с охраной и приставал к официантке.

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"Это было случайно. Я был не в себе. Честное слово. Горячка. Некрасивая ситуация, я ее полностью признаю", — высказался артист.

На суде актер извинился, объяснив свое поведение утомлением и эмоциональными перегрузками. Никита признал вину и раскаялся, пообещав больше такого не повторять. В полиции он провел несколько часов и даже успел познакомиться с сотрудниками и попробовать местную еду.

"Оправдываться я не собираюсь. В таких ситуациях мужчина должен извиняться", — высказался Никита.

Актер сравнил себя с известным "гулякой" Сергеем Есениным и признался, что за время заточения успел даже нарисовать план своей камеры.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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