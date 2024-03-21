Ляйсан Утяшева заявила, что не стоит рисковать здоровьем и пить уксус, как советуют звезды Голливуда

Ляйсан Утяшева призвала не следовать новому тренду в похудении, основанному на приеме уксуса

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Бывшая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, хотя и закончила спортивную карьеру, старается быть в форме. Из-за склонности к полноте она вынуждена контролировать питание и поддерживать регулярные тренировки. Недавно она открыла для себя новый метод похудения, основанный на использовании яблочного уксуса.

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По словам "экспертов", в роли которых выступают Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян, употребление 15 мл уксуса перед сном в течение 3 месяцев приводит к потере 10 кг.

Ляйсан Утяшева относится к этому новому тренду скептически. Она говорит, что мнения ученых относительно использования уксуса для похудения разделяются. Нет достаточного количества исследований, чтобы подтвердить его безопасность, и неизвестна причина воздействия на организм, приводящего к сбросу веса.

"В общем, ребята, не ведемся! Пусть реклама непроверенных техник похудения остается на совести Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян!" — высказалась супруга комика.

Гимнастка призывает не верить рекламе и не злоупотреблять этим методом похудения, полагаясь только на опыт американских див. Лучше все-таки следовать проверенным и научно обоснованным диетам.