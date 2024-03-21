Психолог объяснила, почему Никита Кологривый обзывается и кусает людей

Никита Кологривый, актер кино и сериалов, последнее время привлекает всеобщее внимание, но не всегда новыми ролями. Недавно он спровоцировал скандал, поставив под угрозу свою карьеру.
Многие уже высказались о том, как следует наказать Кологривого за безобразную пьяную выходку. Однако психолог Александра Миллер считает, что поведение актера связано не с алкоголем, а со страхом потерять славу, незрелостью и неуверенностью в себе. Он пытается поднять самооценку, унижая тех, кто считается более талантливым и успешным, например называя скучными Смоктуновского и Абдулова.
Психолог также отмечает наличие у актера нарциссизма: старается привлечь внимание, ведет себя громко и дерзко. По словам эксперта, Никита боится, что пик его славы уже позади, карьера пошла на спад и потому продолжает жить в образе Кощея — чтобы удержать момент.
"Наступает опустошение, дофаминовая яма, ведь не ясно, что там дальше. В итоге он продолжает жить в образе своего героя, вести себя также дерзко. ''Пацаны не извиняются'' с экрана перешло в реальную жизнь. А ведь все актеры из сериала ведут себя нормально и живут адекватно, только Кологривый каждый день то погрыз кого-то, то обозвал…", — заключила психолог.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.