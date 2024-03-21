Анатолий Руденко впервые после скандала с наркотиками вышел в свет с женой

Анатолий Руденко с женой посетил премьеру нового сериала "Обоюдное согласие"

Звезда сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолий Руденко впервые после скандала с наркотиками вывел в свет жену Елену Дудину.

Анатолий Руденко классно танцует и поёт

Напомним, 17 января 2024 года автомобиль, в котором ехал 41-летний актер, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В результате досмотра полицейские нашли пакетик с наркотиками в его нижнем белье. По этому факту было возбуждено уголовное дело и Анатолий был отпущен домой под условием сотрудничества со следствиями.

Руденко тем временем продолжает работать и предпочитает не комментировать ситуацию с задержанием. 20 марта он вместе с женой посетил премьеру сериала "Обоюдное согласие" в кинотеатре "Октябрь". Супруга все это время поддерживала его морально, размещая в интернете посты со словами поддержки.

"Правда сильнее вранья, любовь превыше всего, добро побеждает зло — если тебя держат за руку. В жизни мужчина и женщина, что создали семью, точно справятся с враками и нечистью, сохраняя и преумножая главное — любовь", — писала у себя на страничке Елена.

Многие поклонники актера также не верят, что вся эта информация о наркотиках соответствует действительности.