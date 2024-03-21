"Чужой: Ромул": будущая картина станет непохожей на предыдущие части знаменитой серии

Что известно о предстоящем фильме ужасов "Чужой: Ромул"

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Фильм Федерико Альвареса "Чужой: Ромул" должен выйти в мировой прокат 16 августа.

Фото: flickr.com by Terry Robinson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом творении приняли участие Кейли Спэни в главной роли, Изабела Мерсед, Арчи Рено и другие актёры.

В конце февраля Дэвид Джонссон в беседе с порталом MovieWeb сообщил важную подробность. По словам актёра, новый фильм будет совсем не похож на другие картины известной франшизы. Он также добавил, что "Чужой: Ромул" станет "невероятным поворотом" во всей ленте.

Тогда же было сообщено, что в фильме покажут целую отдельную историю, которая произошла между первыми двумя частями: "Чужой" и "Чужие".

Уже в марте, 14 числа, издание World of Reel выложило материал, в котором излагались предположительные подробности будущей картины.

СМИ написало, что "Ромул" — это исследовательская станция, которая была заброшена на протяжении многих лет. Однако главная героиня Рейн вместе с братом Энди и ещё четырьмя людьми отправятся на неё, чтобы присвоить себе оборудование и затем продать его. Но их будет поджидать опасное зло — раса кровожадных инопланетян.

Эти данные косвенно подтвердил тизер, который накануне выложила киностудия 20th Century Studios на своём YouTube-канале.

При этом издание The Hollywood Reporter 20 марта написало, что картину уже посмотрели такие деятели кино, как Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон. Им обоим очень понравился фильм.