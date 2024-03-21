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Хотел покрасоваться перед Александрой: эпизод из "Москва слезам не верит", в котором Гоша выдал собственную слабохарактерность

Деталь, выдающая в Гоше из "Москва слезам не верит" слабого человека

1:27
Кино

У зрителей советской мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" расходятся мнения насчёт одного из главных героев — Гоши (Алексей Баталов). Некоторые искренне радуются за Катерину (Вера Алентова) и считают Гошу идеалом, другие же, напротив, видят в Гоше множество недостатков и думают, что героине не так уж повезло.

Деталь, выдающая в Гоше из "Москва слезам не верит" слабого человека
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В самом деле, Гоша — неоднозначный персонаж. Сложно с уверенностью сказать, чего в нём больше — положительных качеств или отрицательных, но в фильме есть один эпизод, который определённо указывает на слабохарактерность героя.

Когда Катерина в присутствии Александры (Наталья Вавилова) начала ругать Гошу за то, что он подрался с соперником парня, в которого влюбилась дочь, Гоша твёрдым голосом заявил, что он будет всё решать сам на том простом основании, что он мужчина, и прибавил, что, если Катя ещё хоть раз позволит себе говорить с ним в таком тоне, он больше не появится в этом доме.

Когда Александра вышла из кухни и оставила мать наедине с Гошей, он тут же полушёпотом начал просить и даже почти умолять Катю, чтобы она никогда не повышала на него голос. Тон Гоши сразу изменился. Это говорит о том, что ему хотелось именно Александре показать, что он подчинил себе её маму, а раз ему хотелось это продемонстрировать, значит, не такой уж он сильный человек, ведь по-настоящему сильные люди не нуждаются в том, чтобы выставлять напоказ свою силу.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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