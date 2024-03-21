Хотел покрасоваться перед Александрой: эпизод из "Москва слезам не верит", в котором Гоша выдал собственную слабохарактерность

У зрителей советской мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" расходятся мнения насчёт одного из главных героев — Гоши (Алексей Баталов). Некоторые искренне радуются за Катерину (Вера Алентова) и считают Гошу идеалом, другие же, напротив, видят в Гоше множество недостатков и думают, что героине не так уж повезло.
В самом деле, Гоша — неоднозначный персонаж. Сложно с уверенностью сказать, чего в нём больше — положительных качеств или отрицательных, но в фильме есть один эпизод, который определённо указывает на слабохарактерность героя.
Когда Катерина в присутствии Александры (Наталья Вавилова) начала ругать Гошу за то, что он подрался с соперником парня, в которого влюбилась дочь, Гоша твёрдым голосом заявил, что он будет всё решать сам на том простом основании, что он мужчина, и прибавил, что, если Катя ещё хоть раз позволит себе говорить с ним в таком тоне, он больше не появится в этом доме.
Когда Александра вышла из кухни и оставила мать наедине с Гошей, он тут же полушёпотом начал просить и даже почти умолять Катю, чтобы она никогда не повышала на него голос. Тон Гоши сразу изменился. Это говорит о том, что ему хотелось именно Александре показать, что он подчинил себе её маму, а раз ему хотелось это продемонстрировать, значит, не такой уж он сильный человек, ведь по-настоящему сильные люди не нуждаются в том, чтобы выставлять напоказ свою силу.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.