Не любит вспоминать о прошлом: чем сейчас занимается актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Рабыня Изаура"

Стало известно, что случилось со звездой "Рабыни Изауры" Луселией Сантус

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Бразильскую актрису Марию Луселию дус Сантос запомнили и полюбили благодаря роли в многосерийном телесериале "Рабыня Изаура". Теленовелла 1976 года стала первым зарубежным сериалом на телевидении СССР. Советский зритель увидел его только в 1988 году.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Но сейчас знаменитость избегает воспоминаний о прошлом и не любит, когда её ассоциируют только с Изаурой. За годы своей творческой деятельности актриса приняла участие во множестве проектов, пишет портал "Знаменитости и звезды шоу-биза". Наиболее успешными стали такие телесериалы с её участием, как "Глупый Купидон" (Estúpido Cupido), "Живая вода" (Água Viva), "Война полов" (Guerra dos sexos), "Сеньорита" (Sinhá Moça). Кроме этого, Сантос также снялась более чем в 20 кинокартинах.

Луселия выходила замуж дважды. У неё есть сын. Она воспитывает внучку. После эмиграции в Португалию в 2019 году, актриса возобновила свою кинокарьеру в сериале "По лезвию ножа".

В свои 66 лет артистка ведёт очень активный образ жизни: она практикует йогу, вегетарианство, придерживается буддистской религии.