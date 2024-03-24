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Стала настоящей красавицей: как сложилась судьба звезды "Ералаша" Марии Рыбаковой

Девчонка из "Ералаша" изменилась до неузнаваемости: Мария Рыбакова не смогла стать актрисой

1:27
Кино

Судьба звёзд "Ералаша" абсолютно разная. Кто-то осознал, что готов посвятить себя сцене, но некоторые нашли себя в другой сфере и стали успешными.

Девчонка из "Ералаша" изменилась до неузнаваемости: Мария Рыбакова не смогла стать актрисой
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Маша Рыбакова попала в "Ералаш" совершенно случайно: девочка пришла на кастинг в фильм "Смерть пионерки". Она так громко хохотала, что провалила пробы, но в соседней студии снимался "Ералаш", где её с радостью приняли, пишет портал Sport24. ru. Россия запомнила юную актрису симпатичной девчушкой с косичками.

После завершения съемок девочка планировала строить актёрскую карьеру. Зрители просто обожали задорную артистку с ямочками на щеках. Но развить успех не получилось. Кроме того родители видели её адвокатом. Она поступила на юридический факультет во Владимире. Но вскоре она нашла себя на телевидении, став телеведущей на местном ТВ. Однако в 30 лет вдруг всё бросила и уехала покорять Москву.

Девушка стала популярной телеведущей канала "Москва-24" и заодно нашла свою любовь — продюсера Алексея Вершинина. Мария предрекла, что спустя пять лет возлюбленный получит награду "Тэфи Регион", с чем её партнер не соглашался. Он заявил, что если её пророчество сбудется, то он тогда на ней женится. Так и случилось. В 2022 году у пары родилась дочь Дарья.

Ералаш №162 "Коварство и любовь"
Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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