Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию

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Не прижились за границей: актёры, которые вернулись в Россию

1:06
Кино

Добиться успеха или хотя бы просто продолжить карьеру в чужой стране получается далеко не у всех, вот и эти российские актёры в итоге вернулись на Родину, передаёт портал "Через тернии".

Не прижились за границей: актёры, которые вернулись в Россию
Фото: mail.ru by Aleksandr Veprev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Иван Паршин переехал в Германию ещё в 90-е. Там он занялся строительным бизнесом. Через несколько лет артиста потянуло на Родину. Жена его не поддержала. Но Иван вернулся в Россию один.

Фёдор Дунаевский после успеха фильма "Курьер" уехал в Израиль, чтобы работать в Тель-Авивском Камерном театре. Но карьера не сложилась. Артист переехал в Италию, где у него был бизнес, но в начала нулевых он вернулся в Россию. Сейчас Фёдор иногда снимается в кино.

Алексей Серебряков в 2012 году "громко хлопнул дверью", и, казалось, навсегда покинул страну. Он эмигрировал в Канаду. Но после продолжил сниматься в российском кино. В марте 2021 он окончательно вернулся на Родину, сообщив, что "никуда не уезжал, а временно вывез детей, чтобы поучить".

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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